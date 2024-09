Ljubljanska borza: SBI TOP teden sklenil v minusu

Ljubljana, 13. septembra - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 1606,69 točke, kar je 0,12 odstotka nižje kot v četrtek. Indeks so v minus potisnile delnice NLB, ki so padle za več kot tri odstotke. Delnice banke so bile sicer tudi najbolj prometne. Vlagatelji so skupno opravili za 2,4 milijona evrov poslov, od tega z delnicami NLB okoli 863.000 evrov.