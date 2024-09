Službene poti evropske komisarke Šuica po zagotovilih Bruslja v skladu s predpisi

Zagreb/Bruselj, 13. septembra - Podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je v petletnem mandatu opravila 148 službenih poti, katerih stroški so skupno znašali okoli 360.000 evrov. Med njimi so bila tudi potovanja v rodni Dubrovnik, je pred dnevi razkril hrvaški Index. V Evropski komisiji so danes zagotovili, da je potovala v skladu s predpisi.