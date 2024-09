Večer o bankah (14. 9.)

Maribor, 13. septembra - Darja Kocbek v komentarju Ples hazarderjev piše o bankah. Avtorica poudarja, da so bile te po izbruhu finančne in evrske krize leta 2009 rešene z davkoplačevalskim denarjem. Danes s svojimi rekordnimi dobički vseeno ne pomagajo državam pri zagotavljanju denarja za financiranje javnih služb in storitev za davkoplačevalce kot svoje rešitelje.