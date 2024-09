V Izoli danes festival čilija in čokolade Čiliada

Izola, 14. septembra - Po enem letu premora se v Izolo vrača Čiliada. Festival čilija in čokolade se bo odvijal na dveh lokacijah, na Manzolijevem trgu in Ljubljanski ulici. Po besedah organizatorjev, ki pričakujejo med 4000 in 6000 obiskovalcev, bo na tržnici 22 ponudnikov, na kuharskem tekmovanju pa se bo pomerilo 12 ekip.