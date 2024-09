Bobnar sedma na EP

Zolder, 13. septembra - Slovenska kolesarka Nika Bobnar se je v konkurenci do 23 let zelo dobro odrezala na cestni dirki evropskega prvenstva v Belgiji. Po 101,4 kilometra dolgem kolesarjenju na progi med Zolderjem in Hasseltom je v sprintu večje skupine zasedla sedmo mesto. Špela Colnar je bila 33., tudi ona je v cilj prišla v času zmagovalke.