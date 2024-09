Slovenija in Francija krepita sodelovanje na področju civilne rabe jedrske energije

Ljubljana, 13. septembra - Predstavniki Instituta Jožef Stefan (IJS) in Univerze v Mariboru so s francoskim podjetjem EDF in Mednarodnim inštitutom za jedrsko energijo danes v Ljubljani podpisali sporazuma o sodelovanju na področju civilne rabe jedrske energije. Ta bosta omogočila sodelovanje pri skupni uporabi raziskovalnih zmogljivosti in evalvaciji študijskih programov.