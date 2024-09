V nadzoru lastnosti goriv na kraju dobave odkrili dve kršitvi

Ljubljana, 13. septembra - Inšpektorji za področje okolja so v okviru akcije usmerjenih nadzorov nad izvajanjem monitoringa lastnosti goriv na kraju dobave nadzor opravili pri 38 zavezancih. Kršitve so ugotovili pri dveh zavezancih, za pet zavezancev inšpekcijski postopek še ni končan, so danes sporočili iz Inšpektorat RS za okolje in energijo.