Bruselj odobril višja predplačila kmetom v EU

Bruselj, 13. septembra - Države članice EU lahko odslej kmetijskim proizvajalcem izplačajo višja predplačila v sklopu skupne kmetijske politike in jim tako pomagajo reševati likvidnostne težave, je danes odločila Evropska komisija. Kmetje bodo lahko od 16. oktobra prejeli do 70 odstotkov neposrednih predplačil, trenutno jih lahko do 50 odstotkov.