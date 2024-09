V tem šolskem letu trinajsta sezona programa Varno na kolesu

Ljubljana, 14. septembra - Z novim šolskim letom se začenja 13. sezona programa Varno na kolesu. Tokratni razpis prinaša nove izzive za mlade kolesarje in raznolik nabor nalog, tudi takšnih, ki mlade na zabaven način ozaveščajo o pomembnosti trajnostne mobilnosti in medgeneracijskem sodelovanju. Šole se lahko na razpis na spletu prijavijo do 20. septembra.