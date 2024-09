Turistična zveza izbrala finaliste natečaja Moja dežela

Ljubljana, 13. septembra - Turistična zveza Slovenije je izbrala finaliste natečaja Moja dežela 2024. V prenovljenem izboru ocenjujejo gostoljubnost in turistično ponudbo. Kategorije so štiri, za naj turistični kraj pa se letos potegujejo Kranjska Gora, Ljubljana, Nova Gorica, Podčetrtek in Radovljica. Nagrade bodo podelili novembra na Dnevih slovenskega turizma v Laškem.