V Srbiji začetek serijske proizvodnje v milijardo dolarjev vredni kitajski tovarni

Zrenjanin, 13. septembra - V Zrenjaninu so danes slovesno odprli serijsko proizvodnjo pnevmatik v kitajski tovarni Linglong. Naložba je po besedah srbskega predsednika Aleksandra Vučića vredna milijardo dolarjev in bo Vojvodini prinesla številna delovna mesta. Nekateri mediji so medtem spomnili na očitke glede domnevno nezakonite gradnje in težkih delovnih razmer.