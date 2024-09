Začetek sofinanciranja izvajanja raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu

Ljubljana, 13. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo in javna agencija za znanstvenoraziskovalno dejavnost začenjata sofinanciranje izvajanja 28 raziskovalnih projektov v podporo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in prehrani. Za izvajanje izbranih projektov, ki bodo trajali v obdobju enega do treh let, bo namenjenih pet milijonov evrov.