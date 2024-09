Kajakaška polfinala prestavljena na vikend

Milano, 13. septembra - V popoldanskem delu sporeda tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Ivrei bi morale biti polfinalne in finalne preizkušnje kajakašic in kajakašev, vendar so organizatorji zaradi neugodnih vremenskih razmer popoldanski del tekmovanja odpovedali oziroma prestavili na konec tedna, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.