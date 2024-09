Zaradi obilnih padavin v več srednjeevropskih državah izdali vremenska opozorila

Vroclav/Dresden/Praga/München, 13. septembra - Več srednjeevropskih držav se zaradi obilnih padavin ta konec tedna pripravlja na poplave in druge vremenske nevšečnosti, izdali so številna vremenska opozorila. Zlasti na Češkem pričakujejo obilne padavine, ki bodo lahko vplivale tudi na vodostaje na Poljskem in Slovaškem ter v Nemčiji in Avstriji.