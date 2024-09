Uprava za varno hrano zaradi virusa modrikastega jezika poziva rejce k previdnosti

Ljubljana, 13. septembra - Zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika v nekaterih evropskih državah, tudi v sosednji Avstriji in na Češkem, uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin rejce poziva k previdnosti pri nakupu goveda in drobnice iz drugih držav EU. Pri vnosu živali v državo morajo upoštevati tudi posebej predpisane pogoje.