Rusija preklicala akreditacije šestim britanskim diplomatom zaradi suma vohunjenja

Moskva, 13. septembra - Ruske oblasti so danes sporočile, da so šestim britanskim diplomatom z veleposlaništva v Moskvi preklicale akreditacije zaradi suma vohunjenja, ogrožanja varnosti in subverzivnih dejavnosti. Na britanskem zunanjem ministrstvu obtožbe proti diplomatom zavračajo kot popolnoma neutemeljene in poudarjajo svojo zavezanost zaščiti nacionalnih interesov.