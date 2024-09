Minister Han v petek obiskal Občino Laško

Laško, 14. septembra - Gospodarski minister Matjaž Han se je v petek mudil na obisku v Občini Laško. Sestal se je s predstavniki občine in dveh gospodarskih družb - Thermane Laško in Pivovarne Union Laško. Do slednje je minister precej kritičen, želi si, da bi bila bolj družbeno odgovorna, je pa vesel, da se je podjetje glede tega začelo pogovarjati z občino.