V okviru Bevkovih dnevov dan odprtih vrat Bevkove domačije v Zakojci

Idrija, 15. septembra - Domačija Franceta Bevka v Zakojci danes odpira vrata obiskovalcem. Dan odprtih vrat domačije pripravlja Mestni muzej Idrija v okviru letošnjih Bevkovih dnevov in Dnevov evropske kulturne dediščine 2024. Za obiskovalce, ki so se nekateri na pot do Zakojce podali že zgodaj zjutraj, so pripravili pester kulturni program.