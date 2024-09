SNG Nova Gorica sezono začenja s premiero drame hrvaške avtorice Tene Štivičić

Nova Gorica, 13. septembra - V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica bodo 18. in 19. septembra na malem odru premierno uprizorili urbano dramo 64 sodobne hrvaške pisateljice Tene Štivičić. S tematiko neplodnosti so se spoprijeli režiserka Nina Šorak in sedem igralcev ansambla z Juretom Kopušarjem in gostjo Niko Rozman v glavnih vlogah.