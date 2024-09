Hrvaški trgovci lani z več kot 15-odstotno rastjo prihodkov

Zagreb, 14. septembra - Prihodki v trgovini na drobno z mešanim blagom na Hrvaškem so lani znašali 7,73 milijarde evrov, kar je 1,07 milijarde evrov oziroma 16,1 odstotka več kot leto prej, je pokazala raziskava hrvaške Agencije za zaščito tržne konkurence (AZTN). Trgovske marže so bile najvišje pri pekovskih izdelkih in so v povprečju znašale skoraj 40 odstotkov.