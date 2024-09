Policisti ujeli tihotapca, ki je v avtomobilu prevažal 11 tujcev

Metlika, 13. septembra - Pred metliškimi policisti je v četrtek bežal 23-letnik, sicer državljan Bosne in Hercegovine. Policisti so ga pri kraju Grm izsledili in med postopkom ugotovili, da je v avtomobilu prevažal 11 državljanov Turčije, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.