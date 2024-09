V Križankah Zlatkova pot prek trnja do zvezd

Ljubljana, 14. septembra - V Križankah bo drevi nastopil raper Zlatko. Na velikem koncertu, ki ga je naslovil Prek trnja do zvezd, se mu bodo na odru pridružili številni gostje in razširjena glasbena skupina. Na odru bodo stali še Nipke, Eva Beus, Mirko, Trkaj, Tina Marinšek, Junior, Doša, Drill, Ghet in Leyre.