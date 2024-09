Na Brniku v osmih mesecih našteli skoraj petino več potnikov

Brnik, 13. septembra - Na brniškem letališču so v prvih osmih mesecih našteli več kot 979.500 potnikov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. V začetku septembra so pozdravili letošnjega milijontega potnika. Mejnik so ob okrepljeni mreži letov v poletnem voznem redu dosegli en mesec prej kot lani. Število potnikov naj bi letos doseglo okoli 1,4 milijona.