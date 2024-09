V SDS opozarjajo na negatvine posledice novega obračunavanja omrežnine v kmetijstvu

Ljubljana, 13. septembra - Prenova obračunavanja omrežnine bo imela negativne posledice na kmetijstvo in celoten prehranski sektor, opozarjajo v Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS. Vlado ob tem pozivajo, naj sprejme ukrepe za kmetijska gospodarstva in celoten prehranski sektor na način, da ti ne bodo deležni dodatnih stroškov.