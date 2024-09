Častni doktorat Univerze v Mariboru Nobelovemu nagrajencu Winterju

Maribor, 15. septembra - Na Univerzi v Mariboru so ta teden s podelitvijo nagrad in priznanj študentom, posameznikom in podjetjem obeležili obletnico ustanovitve. Naziv zaslužni profesor je prejela redna profesorica za področje oftalmologije Dušica Pahor, najvišje priznanje, častni doktorat Univerze v Mariboru pa Nobelov nagrajenec za kemijo Sir Gregory Paul Winter.