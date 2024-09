Gradbeni stroški za nova stanovanja v drugem četrtletju višji

Ljubljana, 13. septembra - Gradbeni stroški za nova stanovanja so se v drugem četrtletju zvišali, in sicer v primerjavi s prvim trimesečjem za 2,5 odstotka, na letni ravni pa za 4,7 odstotka. Tudi v prvem polletju so bili stroški višji kot v enakem lanskem obdobju, in sicer za 4,6 odstotka, so sporočili s statističnega urada.