Na eni od dolenjskih šol oče učenca fizično obračunal z drugim učencem

Novo mesto, 13. septembra - Na eni od dolenjskih šol je v četrtek prišlo do incidenta, ko je oče enega od učencev okoli 14. ure prišel v šolo in fizično obračunal z drugim učencem, s katerim naj bi se njegov sin sporekel. Posredovati so morali zaposleni na šoli, dogodek preiskuje tudi policija.