V hrvaški Istri dele obale pobelila morska pena

Zagreb, 13. septembra - Tako kot več drugih srednjeevropskih držav so tudi Hrvaško v četrtek zajele obilne padavine, obenem pa se je močno ohladilo. V Dalmaciji se je pojavilo okoli 20 vodnih tromb, vzdolž zahodne obale Istre pa je prišlo do obsežnega penjenja morske vode. Padavine se nadaljujejo tudi danes in že povzročajo težave v prometu.