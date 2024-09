Izrael preklical akreditacije novinarjem Al Jazeere

Jeruzalem, 13. septembra - V Izraelu so štiri mesece po prepovedi oddajanja katarske televizijske mreže Al Jazeera preklicali še akreditacije novinarjem Al Jazeere, so sporočili iz vladnega urada za medije (GPO). "Medij širi lažne vsebine, hujska proti Izraelcem in Judom ter predstavlja grožnjo vojakom," utemeljujejo novo omejevanje medijske svobode v državi.