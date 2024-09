Dnevnik o negotovi prihodnosti Teša (13. 9.)

Ljubljana, 13. septembra - Mojca Marot v komentarju Občutek stisnjenosti v kot piše o negotovi prihodnosti Teša. Na pristojnem ministrstvu želijo situacijo reševati z interventnim zakonom, ki je še v nastajanju in so do njega skeptični vsi, v prvi vrsti župana Velenja in Šoštanja. V šaleški dolini pa menijo, da so stisnjeni v kot, ko ne vedo, ali je namera države iskrena.