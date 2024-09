Vlada zagotovila dodatna sredstva za investicije v športno infrastrukturo

Ljubljana, 13. septembra - Vlada je na četrtkovi seji za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo zagotovila še dodatnih 8.031.775,80 evrov. Za ta namen je bilo v skladu z letnim načrtom sicer zagotovljenih 22,4 milijona evrov v letu 2024 in 10 milijonov evrov v letu 2025, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.