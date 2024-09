Tedenski pregled - svet od 13. do 19. 9.

Ljubljana, 20. septembra - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila predlog svoje nove ekipe. Srednjo Evropo so prizadele uničujoče poplave. Zaradi eksplozij pozivnikov in radijskih oddajnikov se je zaostril položaj med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kandidat za ameriškega predsednika Donald Trump naj bi bil spet tarča poskusa atentata.