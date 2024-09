Pohištvo iz olimpijske vasi bodo namenili ljudem v stiski

Pariz, 13. septembra - Približno 50.000 različnih predmetov, kosov pohištva in ostale opreme, s katerimi so opremili stanovanja za olimpijce v olimpijski vasi v Parizu oziroma so ostali za olimpijci, bodo prek dobrodelnega združenja Emmaüs Defi namenili socialno ogroženim ljudem iz urbanih območij Pariza, Lilla in Lyona, poroča poljska tiskovna agencija PAP.