Slovenski šahisti in šahistke do druge zmage na šahovski olimpijadi

Budimpešta, 12. septembra - Slovenski šahisti in šahistke so na 45. šahovski olimpijadi v Budimpešti v drugem krogu prišli do novih zmag. Slovenci so tekmece znova ugnali s 4:0, tokrat so bili boljši od Japoncev, Slovenke pa so nekoliko bolj na tesno prišle do zmage z 2,5:1,5 nad Indonezijkami.