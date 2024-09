Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji pričakujejo, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve prihodnji teden znižala medletno obrestno mero, rast pa je sledila ugodnim podatkom o inflaciji in novemu znižanju obrestnih mer s strani Evropske centralne banke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.