Delo o gospodarski napovedi (13. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Nejc Gole v komentarju Ohladitev prihaja iz Nemčije piše o gospodarski napovedi. Avtor poudarja, da najnovejša prognoza Urada za makroekonomske analize in razvoj kaže na vpliv hladnejše fronte, ki prihaja iz najpomembnejše trgovinske partnerice Nemčije. Meni, da je slovensko in evropsko gospodarstvo soočeno s cikličnimi in strukturnimi težavami.