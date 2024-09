Ponoči lahko hudourniki in manjše reke še poplavljajo

Ljubljana, 13. septembra - Nadaljuje se burno vremensko dogajanje. Ponoči bodo ob krajevno močnejših padavinah še lahko hitro narasli in se razlivali hudourniki in manjše reke v večjem delu države, posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo, napovedujejo na Arsu. Potem ko so obilne padavine v četrtek težave povzročale predvsem na Obali, so se nato preselile bolj proti vzhodu.