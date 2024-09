Mladi koprskemu županu predstavili problematiko pomanjkanja prostorov za druženje

Koper, 12. septembra - Zavod za mladino, kulturo in turizem v Centru mladih Koper je skupaj z Mladinskim svetom Slovenije v torek izvedel dogodek Pizza z odločevalci. Mladi so koprskemu županu Alešu Bržanu predstavili težave, s katerimi se soočajo, predvsem problematiko pomanjkanja prostorov za mlade, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.