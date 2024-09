Po državi velika vodnatost rek, ki še narašča

Ljubljana, 12. septembra - Obilne padavine so čez dan nevšečnosti povzročale predvsem na Obali. Na Upravi za zaščito in reševanje so zabeležili 368 dogodkov, največ v regijskem centru Koper, in sicer 212. Vodnatost rek po državi je velika in še narašča v večini države, manjše reke v slovenski Istri pa so upadle in se vrnile v struge, so sporočili z Agencije za okolje (Arso).