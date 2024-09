Proizvajalec sveč z donacijo deset tisočakov Verigi dobrih ljudi

Lesce, 12. septembra - V podjetju EMMA, kjer razvijajo in proizvajajo elektronske in solarne nagrobne sveče Vestina, so danes predstavnikom Zveze Anita Ogulin slovesno predali bon v vrednosti 10.000 evrov. Donacija je namenjena podpori družinam v stiski v okviru projekta Veriga dobrih ljudi.