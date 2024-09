Izpusti toplogrednih plinov iz cestnega prometa se povečujejo

Ljubljana, 13. septembra - V Sloveniji je bilo konec lanskega leta registriranih okoli 1,2 milijona osebnih avtomobilov, pri čemer so na cestah prevladovali avtomobili z dizelskimi motorji, so pred evropskim tednom mobilnosti objavili na statističnem uradu. Opozorili so na trend naraščanja izpustov toplogrednih plinov iz cestnega prometa.