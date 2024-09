Sindikati DUJPP pozivajo k čimprejšnji prilagoditvi voznih redov

Ljubljana, 12. septembra - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev prometa in zvez sta zaradi težav z novimi avtobusnimi voznimi redi Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) pozvala k prilagoditvi voznih redov, ki bo upoštevala realne potrebe potnikov in bo bolj human do voznikov. Opozarjajo tudi na pomanjkanje voznikov.