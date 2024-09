Vsi kajakaši in kajakašice uspešni v kvalifikacijah v Ivrei

Torino, 12. septembra - Po več kot treh mesecih se v italijanski Ivrei danes nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Prvi so bili na delu kajakaši in kajakašice, ki so danes opravili kvalifikacije. Uspešnih je bilo vseh šest slovenskih tekmovalcev, ki so si že po prvih vožnjah priborili polfinalni nastop.