ZDA zaradi volilnih prevar uvedle sankcije proti predstavnikom Venezuele

Washington, 12. septembra - ZDA so danes uvedle sankcije proti 16 državnim uradnikom Venezuele, med katerimi so vodilne osebe Nacionalnega sveta za volitve, ki je razglasil zmago Nicolasa Madura na predsedniških volitvah. ZDA in številne druge države te zmage ne priznavajo, opozicija pa trdi, da je režim po porazu enostavno razglasil zmago.