Oškodovancem v kmetijstvu po lanski pozebi in neurjih 13 milijonov evrov

Ljubljana, 12. septembra - Pozeba aprila lani in neurja s točo, ki so se zvrstila med 10. majem in 1. avgustom lani, so v kmetijstvu skupno povzročila za nekaj več kot 32 milijonov evrov škode. Država bo oškodovancem po pozebi zagotovila pomoč v višini 5,3 milijona evrov, oškodovancem po neurjih s točo pa 7,8 milijona evrov. Sredstva bodo izplačali do konca leta.