Vlada potrdila predlog zakona za večjo varnost potrošniških proizvodov

Ljubljana, 12. septembra - Vlada je sprejela predlog zakona o izvajanju uredbe o splošni varnosti proizvodov, ki razveljavlja in nadomešča trenutno veljavni zakon o splošni varnosti proizvodov. Kot so sporočili z gospodarskega ministrstva, želijo potrošnikom med drugim zagotoviti zadostna sredstva za uveljavljanje pravice do varnih proizvodov.