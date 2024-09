Koalicija določila prednostna področja do konca mandata

Brdo pri Kranju, 12. septembra - Poslanci in ministri strank koalicije so danes na Brdu pri Kranju pregledali uresničevanje koalicijske pogodbe ter določili prioritete in cilje, ki jih nameravajo izpolniti do konca mandata. Po besedah premierja Roberta Goloba ostajajo prednostna področja koalicije zdravstvo, stanovanja, podnebna politika, znanje, javne finance in pravna država.