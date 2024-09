V londonski Narodni galeriji razstava Van Goghovih del

London, 14. septembra - V londonski Narodni galeriji je od danes na ogled razstava Van Gogh: Pesniki in ljubimci. Osredotoča se na dve leti, ki ju je preživel na jugu Francije. Kot so zapisali v galeriji, so zbrali nekaj najbolj priljubljenih Van Goghovih slik iz vsega sveta, nekatere med njimi ima javnost priložnost videti redko, in jih združili z njegovimi risbami.