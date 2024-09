V Iranu zaradi novih sankcij poklicali na pogovor štiri evropske veleposlanike

Teheran, 12. septembra - Na iranskem zunanjem ministrstvu so danes poklicali na pogovor veleposlanike Velike Britanije, Francije, Nemčije in Nizozemske, potem ko so te države uvedle nove sankcije proti Teheranu zaradi domnevne iranske dobave balističnih raket Rusiji za vojskovanje v Ukrajini. V Teheranu so dobavo raket zanikali in napovedali odziv na sankcije.