Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 12. septembra - Tečaji na newyorških borzah na začetku današnjega trgovalnega dne nimajo enotne smeri. Indeksa Dow Jones in S&P 500 sta trenutno v rdečem, medtem ko je tehnološki indeks Nasdaq rahlo nad gladino. Ministrstvo za delo ZDA je danes sporočilo, da so cene pri proizvajalcih avgusta zvišale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.